母攜兒疑欲跳湖尋短 警、消全面搜尋

2017-03-03 09:47

〔記者洪定宏／高雄報導〕高市消防局剛剛接獲某國中老師報案，指稱學生被母親帶走，前往三民區金獅湖，好像要跳湖尋短。消防人員已會同警方在金獅湖全面搜尋中，希望儘速找到他們的下落，防止悲劇發生。

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