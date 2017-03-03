小模赴約後失聯？閨密當時這樣說...

梁女（左）與陳女。（圖取自臉書）

2017-03-03 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕24歲通緝犯程宇涉嫌殺害22歲陳姓網拍女模，疑似先由程嫌的梁姓女友約出對方後，再由程嫌勒斃女模；有媒體報導，兩女的共同友人透露，梁女當初騙陳女慶生，又介紹一場5000元的外拍工作給陳女，沒想到陳女一去不復返。

《ETtoday東森新聞雲》報導，梁女與陳女的共同友人透露，3月1日梁女藉朋友生日，約一群人慶生，陳女也在其中，當時梁介紹陳5000元的外拍工作，陳女一口答應，兩人便離開慶生現場，之後陳女姊姊和朋友們都無法聯絡上陳女。

報導指出，梁女與陳女的共同友人透露，兩人是好姊妹，在臉書上也有許多出遊的合照，不過梁女和現任男友交往後就變得很難約，身邊朋友知道她男友是通緝犯紛紛勸她，但她仍一意孤行要和他在一起。

陳女姊姊後來打聽到消息，指梁女可能和陳女在一起，就在臉書上發文找梁，但梁隨即在臉書上留言回應：「人真的不在我這邊，謝謝」，現在消息曝光後，梁的臉書被網友灌爆。