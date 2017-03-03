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酒駕落跑被開34張罰單，總金額…

2017-03-03  09:10

〔記者洪定宏／高雄報導〕32歲林姓男子酒後騎機車，拒絕警方盤查，且有連續闖紅燈、逆向及違規迴轉等危險行為，最後被攔獲又拒絕酒測，警方開出34張罰單，金額高達14萬9700元。

警方強調，林男曾因酒駕被判刑5個月，因擔心再入獄，所以選擇拒測，光是這張罰單金額就9萬元，其他違規行為包括無照駕駛、變換車道未打方向燈、闖紅燈、逆向、違規迴轉、蛇行等危險駕車，部分行為重複，所以同一項違規依不同時間、地點，開多張罰單。

高雄警方今天發布訊息指出，3月1日深夜10點，巡邏員警在三民區大順與大豐路口發現林男闖紅燈，他拒絕攔查並加速逃逸，為擺脫員警追緝，林男不斷逆向行駛、闖紅燈、跨越雙黃線、蛇行，直到建興路某餐廳才停車，他的朋友企圖求情未果。

因員警堅持執法，林男自知無法全身而退，坦承酒駕且有公共危險前科，為了不要再入獄，林男決定拒絕酒測，員警立刻開出9萬元罰單並移至保管車輛，其他違規行為則開出33張罰單，總計34張罰單金額為14萬9700元。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 林男（右）酒駕落跑被開34張罰單。（記者洪定宏翻攝）

    林男（右）酒駕落跑被開34張罰單。（記者洪定宏翻攝）

  • 林男逃逸過程不斷違規。（記者洪定宏翻攝）

    林男逃逸過程不斷違規。（記者洪定宏翻攝）

  • 員警（下）在後方緊追林男（上）。（記者洪定宏翻攝）

    員警（下）在後方緊追林男（上）。（記者洪定宏翻攝）

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相關關鍵字： 交通違規 罰單 酒測 酒駕
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