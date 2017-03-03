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網拍女模遭棄屍廢棄商場 嫌犯曾在同地點伸狼爪

2017-03-03  09:01

〔記者邱俊福／台北報導〕24歲的通緝犯程宇涉嫌預謀殺害陳姓網拍女模案，警方專案小組經追查發現，案發現場為一個大樓的地下廢棄商場，且是外拍熱門地點，程嫌去年底曾在同一地點對一名外拍女模犯下性侵未遂案件，這次再度犯案。

警方調查，程嫌沒有經濟來源，因常利用每小時1萬5000元到2萬元高價的方式，邀約外拍女模，遂行性侵害，於外拍圈，許多人都會小心此人，且有次程也向友人借手機，卻拿去販賣，犯案累累。

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  • 女模遭殺害棄屍，案發現場為一個大樓的地下廢棄商場。（記者邱俊福翻攝）

    女模遭殺害棄屍，案發現場為一個大樓的地下廢棄商場。（記者邱俊福翻攝）

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