網拍嫩模遭網友約出殺害 臉書湧入粉絲留言「R.I.P」
2017-03-03 08:18
〔記者陳薏云／台北報導〕網拍嫩模遭殺害！台北市今發生一起兇殺案，一名性侵通緝犯程宇，透過網路將陳女約出外拍，將22歲陳女騙到地下室，殘忍殺害棄屍，隨即強盜身上的信用卡、手機等財物，潛逃到台中投宿一家飯店。由於小模在網上人氣高，不少粉絲知道後湧入小模臉書留言「大家都會記得你」、「 R.I.P」。
陳姓小模年僅22歲，因為身材姣好，有著無辜眼神的大眼睛，招牌的金魚嘟嘴表情，常擔任外拍麻豆以及遊戲代言，臉書擁有4萬多名追蹤者，兩天前才開心跟朋友慶生，沒想到竟會慘死。
很多粉絲得知陳姓女模遭到殺害棄屍，紛紛上臉書留言：「一路好走」、「希望你做個快樂的天使」、「嫌犯已經抓到了 請妳安心離去吧」，言語間皆透露不捨之情。
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