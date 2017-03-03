網拍女模命案 嫌犯狡猾用死者手機回LINE

2017-03-03 07:10

〔記者邱俊福／台北報導〕24歲的通緝犯程宇涉嫌預謀殺害陳姓網拍女模案，警方專案小組經漏夜追查發現，程嫌犯案後，因被害人家人不斷打手機找人，便透過死者手機的LINE回應「我累了，想睡覺」，企圖矇騙，但家人仍感到有異，向北市警板橋分局報案協尋。

警方說，程嫌及同行梁姓女友到案時，神色緊張、言詞閃爍，又在飯店房內垃圾桶，發現失蹤人口陳女的身分證件、健保卡等個人物品。

當時詢問程嫌及梁女表示，陳女是梁女認識2年的友人，現職為外拍模特兒，因需尋求工作機會商請程嫌介紹，雙方均透過臉書聯繫，惟程嫌對其隨身攜帶陳女所有的手機及金融卡均無法交代來源，且說詞反覆，亦無法指述陳女所在何處，才讓警方起疑，深入追查破案。

警方呼籲，民眾在瀏覽網路資訊，或被通知拍照試鏡時，更應謹慎小心，多與朋友、家人討論，或找朋友陪同前往，以避免有心人士趁虛而入。