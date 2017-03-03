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醉女控「恐怖計程車」遭打臉 最後結果讓她氣炸

林男按鈴控告呂女涉誹謗、誣告。（資料照，記者謝君臨攝）

2017-03-03  07:22

〔即時新聞／綜合報導〕去年6月一名呂姓女子在臉書控訴大都會計程車林姓司機「繞路」，還說他意圖不軌。後來林姓司機拿出證據澄清，案情瞬間逆轉，士林地檢署調查後，以罪證不足將司機不起訴。呂女向高檢署提起再議。如今高檢署予以駁回，全案確定。

去年6月呂女在臉書PO文指，她和閨密因喝醉叫計程車回家，不過卻遇到一名意圖不軌、又繞路的司機。林姓司機被呂女指控後，遭網友撻伐，但他拿出車輛行徑軌跡圖證明清白。《蘋果日報》報導，檢察官比對呂女在車上所打的21通電話與計程車衛星定位圖，發現呂女的指控有誤。呂女閨密朱女則稱，當天她已經喝醉，對發生的事完全沒有印象。

《蘋果日報》報導，呂女對司機提出妨害自由、詐欺等告訴，士林地檢署做出不起訴處分，呂女又向高檢署提起再議，但高檢署予以駁回。呂女對此表示灰心，司機則感謝司法還他清白。至於司機反控呂女妨害名譽及誣告部分，台北地檢署近日將傳喚雙方出庭。

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