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通緝犯預謀殺害網拍女模 冥冥之中露了餡...

2017-03-03  06:52

〔記者邱俊福／台北報導〕24歲的通緝犯程宇涉嫌預謀殺害陳姓網拍女模案，警方專案小組經漏夜追查發現，程嫌犯案後偕同女友盜刷陳女的信用卡搭乘高鐵，逃到台中投宿飯店，豈料冥冥之中自有定數，因程嫌所丟棄被害人手機，家屬因不斷撥打被飯店員工發現，報警處理，讓警方迅速到達並調閱監視器始鎖定程嫌，才得以於程嫌及其女友退房離去之際，一舉查獲。

警方說，當時，程嫌將手機丟棄在飯店員工電梯旁備品間外，員工聽到手機響拾獲，感覺有異，經報警，即調閱飯店監視器發現是程嫌所丟棄，遂於房門外埋伏守候，適程嫌準備退房離去之際趨前盤查，發現竟是通緝犯，遂帶返偵辦。

偵辦過程中，警方突破程嫌心防，押人尋找到遺體，始讓全案曝光。

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  • 陳姓網拍女模被棄屍大樓地下室。（記者邱俊福翻攝）

    陳姓網拍女模被棄屍大樓地下室。（記者邱俊福翻攝）

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