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網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮

女模遇害，臉書湧入粉絲留言「R.I.P」。（記者陳薏云翻攝）

2017-03-03  06:39

〔記者邱俊福／台北報導〕一名性侵通緝犯程宇，昨晚在台中一家飯店入宿後，盜刷一名22歲陳姓網拍女模信用卡，並將其手機丟棄飯店置物間，台中第六分局據報逮人後，程男供出已將陳女殺害棄屍北市南港區一棟大樓地下室置物間，警方漏夜北上尋獲遺體，正偵辦中。

據悉，本月2日，程男透過網路將陳女約出外拍，相約在南港區一棟大樓，再藉口將陳女騙到地下室停車場，殺害棄屍，隨即強盜身上的信用卡、手機等財物，潛逃到台中投宿一家飯店。

不久，程男將陳女的手機丟棄飯店內電梯旁的置物間，不過似乎冥冥之中自有定數，程嫌所丟棄被害人手機，因家屬不斷撥打被飯店員工發現，進而報警處理，讓警方迅速到達並調閱監視器始鎖定程嫌，才得以於程嫌及其女友退房離去之際，一舉查獲。警方逮捕程嫌詢問，發現竟是性侵通緝犯，也察覺程嫌及同行梁姓女友神色緊張，且發現房內垃圾桶，有陳女的身分證件等物品。

專案小組也發現，程嫌犯案後，因被害人家人不斷打手機找人，還一度透過死者手機的LINE回應「我累了，想睡覺」，企圖矇騙，但家人仍感到有異，向北市警板橋分局報案協尋。

警方逮捕程嫌經深入偵訊，終突破心防，他向警方坦承，因缺錢花用，假藉網拍工作名義，誘騙陳女殺害棄屍。全案訊後將依強盜殺人偵辦中。

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  • 女模遭棄屍大樓地下室置物間。（記者邱俊福翻攝）

    女模遭棄屍大樓地下室置物間。（記者邱俊福翻攝）

  • 女模遭棄屍大樓地下室置物間。（記者邱俊福翻攝）

    女模遭棄屍大樓地下室置物間。（記者邱俊福翻攝）

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