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冷氣團發威淡水僅9.2度！18縣市低溫特報 新竹泡綿工廠深夜惡火 現場全面燃燒 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
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新竹泡綿工廠深夜惡火 現場全面燃燒

位在新竹縣竹北市新興路上的鍵鴻泡綿工廠，今天凌晨約2點半突然竄出惡火，縣消防局派出大批人車前往搶救，遠遠即可看到熊熊大火。（記者廖雪茹翻攝）

2017-03-03  06:05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市新興路上的鍵鴻泡綿工廠，今天凌晨約2點半突然竄出惡火，縣消防局獲報派出17車、37人前往搶救，但疑因廠內有大量易燃物，現場已完全燃燒，熊熊火勢一發不可收拾，所幸目前得知廠內無人受困。確切的起火原因和財物損失尚待調查。

據了解，鍵鴻泡綿公司為一家泡綿專業製造廠商，因位處新竹地利之便，跨足電子材料包裝產業。

泡綿工廠今天凌晨約2點半突然竄出惡火。（記者廖雪茹翻攝）

現場已完全燃燒，熊熊火勢一發不可收拾。（記者廖雪茹翻攝）

泡綿工廠深夜竄出惡火。（記者廖雪茹翻攝）

泡綿工廠深夜竄出惡火。（記者廖雪茹翻攝）

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