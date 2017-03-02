通緝犯拒捕駕車衝撞警 法官晚間准予羈押
2017-03-02 23:17
［記者陳恩惠／台北報導］40歲的毒品通緝犯李信輝，今天凌晨駕著贓車返回租處時，因車牌以貼紙變造，引起北市警北投分局長安派出所巡邏警員注意，經3小時埋伏，趁李嫌欲離去時攔查，李嫌心虛駕車衝撞，警開3槍打中左後輪後制伏，起出毒品及竊盜工具，警詢後依竊盜、偽造文書、毒品、妨害公務移送法辦。
由於李嫌在雙北各地涉及多起毒品案，地檢署偵查與法院審判時皆拒未到庭，先後在去年12月16日及今年元月16日，分別遭新北地方法院及士林地檢署發佈通緝中，檢方複訊後，晚間向法官聲請羈押獲准。
北投分局長安所警員劉力榮今天凌晨1時，騎車在轄內北市三合街一帶公園巡邏，意外發現1輛深藍色福特轎車利用貼紙，將車牌變造後懸掛，劉員不敢大意立刻向所長王中大報告，深入查證發現，這部車在上月12日已經遭竊，所長於是率警員在周邊埋伏。
直到清晨4時10分，李嫌終於下樓，正欲駕車離去，所長見機不可失，指揮大批便衣警員上前包圍、出示證件表明身分並喝令李嫌下車受檢，詎料，李嫌畏罪拒捕，發動引擎猛踩油門企圖衝撞員警逃逸。
所長王中大為免李嫌持續駕車撞傷警員，趁隙由右後車門跳上車，拔掉車輛鑰匙，因而與李嫌發生激烈扭打，沒想到李嫌頑強抵抗，劉員見喝令無效，對空鳴槍警告後，朝車輛左後輪連續擊發，其中1槍射破輪胎，李因此失控撞車被逮，結束這場驚險的圍捕行動，李嫌落網後，一改兇狠氣勢不斷求饒，讓警方又氣又好笑。
警方清查發現，李嫌正因案分別遭法院及地檢署通緝中，搜索車內其身上，除了起出毒品海洛因2包1.40公克、安非他命17.32公克及FM2毒品7顆外，還找到偽造車牌貼紙、竊車工具、犯案鑰匙等贓證物，警訊後送辦。
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