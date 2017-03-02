新店木材廠火勢猛 消防車、警車穿梭嚇壞人
2017-03-02 23:19
新店工廠火光沖天，警消入內灌救。（記者陳薏云攝）
〔記者陳薏云／新北報導〕今晚間9時許，新北市新店區新潭路一段一處木材工廠傳出火警，一間約100坪的鐵皮廠房全面燃燒，新北市消防局派遣126人46車到場搶救，歷經半小時奮戰，終於撲滅火勢，由於火勢一度全面燃燒，附近居民紛紛PO網表示：「好多消防車跟警車還有救護車」、「太恐怖了！」
民眾在臉書社團「我們是新店人」PO文，「好多消防車跟警車還有救護車，發生什麼事了，從北新路上往碧潭方向過去」，不少民眾遠遠就看到火光，更一度傳出爆炸聲，民眾紛紛留言「好擔心」、「願平安」。
警消到場後立刻布水線灌救，由於廠內都是木材易燃物，鐵皮屋頂隨時可能崩塌，警消由外灌救打火，所幸火勢稍早控制撲滅，因為是下班時間，木材工廠也沒有人員在內，因此無人員傷亡，警消目前仍在現場處理殘火，也請附近居民勿靠近以免發生危險。
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