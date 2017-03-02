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新店木材廠全面燃燒 火舌竄天劃破黑夜

2017-03-02  22:07

〔記者陳薏云／台北報導〕今晚間9時許，新北市新店區新潭路一段一處木材工廠傳出火警，一間約100坪的鐵皮屋全面燃燒，目前新北市消防局已派遣126人46車到場搶救，據了解目前無人員受傷受困，目前警消陸續趕赴救援中。

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  • 新北市新潭路一處工廠驚傳火警，火舌竄天，點亮黑夜。（民眾提供）

    新北市新潭路一處工廠驚傳火警，火舌竄天，點亮黑夜。（民眾提供）

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