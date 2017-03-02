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好囂張！毒蟲衝撞警 車上還對警大使連環拳

2017-03-02  22:13

〔記者鄭景議／台北報導〕今日下午於民生東路5段路口上，一名涉嫌販毒的吳姓嫌犯遭到松山分局三民派出所的員警攔查，吳嫌心虛之下，竟不顧擋在車前及已經進入車內駕駛座的員警安危，直接加足油門衝撞，行駛途中更對還在車內試圖阻止的員警大使連環拳，害的員警脖子挫傷！

據了解，進入車內的員警簡豪均見到吳嫌加足油門，便奮力撲上，一手扯手剎車，另一手狂拉吳嫌大腿想制止他踩油門，吳嫌抵死不從，竟對著簡員頭部就是一陣連環拳，簡員擔心吳嫌繼續亂衝會對附近民眾造成危險，只好忍痛繼續制止他踩油門。

吳嫌踩油門時，其餘試圖阻止的2名員警陳信丞及鄭宗龍也受輕傷，鄭宗龍擋在車前遭撞擊，倒地時膝蓋擦傷，陳信丞則在混亂之中，手指遭到夾傷，但當時兩人都完全無暇顧及自己傷勢，衝到警用機車上繼續追捕毒犯。

吳嫌最後在開了200多公尺後，撞上路邊民用黑色自小客車後停下，3名員警便衝上將吳嫌從車內拉出來壓在地上制伏。

鄭員稍早也代表3人接受媒體訪問，並秀出自己傷勢，並表示其實當時有想到吳嫌可能會開車衝撞，所以有閃躲的心理準備，但是還是閃避不及遭到擦撞，受傷當時自己完全沒發現有流血，直到制伏嫌犯之後才發現膝蓋被磨掉一小塊皮，幸好還是有阻止嫌犯。

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  • 拖警又毆警的吳嫌。（記者鄭景議攝）

    拖警又毆警的吳嫌。（記者鄭景議攝）

  • 鄭員膝蓋擦傷。（記者鄭景議攝）

    鄭員膝蓋擦傷。（記者鄭景議攝）

  • 陳員手指遭夾傷。（記者鄭景議攝）

    陳員手指遭夾傷。（記者鄭景議攝）

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相關關鍵字： 毆警 毒品 毒品危害防制條例
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