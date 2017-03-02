「以為是在協助辦案」 6旬婦淪車手遭羈押
葉婦取款時，還將「高檢察官」的來電，交給曹姓男子確認。（記者陳恩惠翻攝）
［記者陳恩惠、黃捷／台北報導］台北市一對曹姓母子被詐騙集團盯上，正欲騙走200萬元的遺產，來自苗栗的65歲葉姓婦人充當「車手」登門取款，被埋伏的警方逮個正著，葉婦見到警察嚷著「我在協助檢察官辦案啊！」直到被逮捕，嚇到全身發抖，原來她也被詐騙集團以涉嫌違法吸金案為由，指揮她特地北上協助辦案，洗刷自己的冤情，落網時葉婦仍不明白自己淪為詐騙車手，擔心自己的冤案要怎麼洗刷？讓聞訊警方為難又生氣，痛斥「詐騙集團真是太可惡！」
警方昨天上午將葉婦依詐欺案送辦，士林地檢署複訊後，下午向法院聲押，法官訊問後指出，葉婦雖稱是被騙來協助檢察官辦案，但法院認為，她犯罪嫌疑重大，目前無法確認她的辯詞是否為真，有勾串、滅證之虞，傍晚因此將葉婦裁准羈押禁見。
警方調查，家住北市大同區的曹姓母子，上月25日遭詐騙集團以「假檢警監管帳戶」為由，騙這對母子去提款，否則將凍結所有戶頭、拍賣房產，由於曹母擔心已逝丈夫辛苦一生，打拼得來的房產會被查封，趕緊依指示帶著30歲兒子去提款，銀行原不在意，後來察覺曹家數度提領鉅款有異而報警。
大同警分局建成派出所據報，循線上門勸說，曹姓母子才恍然大悟，遇到詐騙集團，警方將計就計請這對母子假意配合，正巧遇上二二八連假，但詐騙集團仍不鬆懈，天天打恐嚇電話，嚇唬這對母子，要他們「當心一點！」，期間對於取款一事隻字不提，直到2天前上午再次來電要騙200萬元，經過4天的周旋，本月1日下午葉姓婦人現身，到約定的南京西路巷內欲取款，警方予以逮捕。
家住苗栗的葉婦被捕當下，仍不知自己在幫詐騙集團收錢，她說，去年底先後接到苗栗警方、地檢署高檢察官電話，指稱她的帳戶捲入違法吸金案，原先對方也要她拿錢出來監管，但她在安養院從事看護工作，丈夫早逝、與兒子相依為命，孤兒寡母生活清苦，銀行帳戶只有50000元，對方於是作罷，但不時去電「吸金案會被關，還要賠很多錢」，讓她幾個月來煩腦難以入睡，甚至影響工作，直到2天前上午，去電要她「配合檢察官辦案」就能洗刷冤情。
葉婦說，「高檢察官」指示她搭計程車到台北「協助辦案」，連搭計程車2500元收據特別留存，只為了日後能向檢察官聲請協助辦案的車馬費，員警一聽這個情節，發現詐騙集團變招，改找有年紀的葉婦當車手，當場告知這是詐騙，葉婦不敢置信，趕緊拿出「地檢署公文書」檢視，還一直說「我是在配合檢察官辦案啊！」沒想到會成為代罪羔羊，警詢後送辦。
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