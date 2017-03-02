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基隆山區夜晚冒火光 居然是小貨車起火

小貨車後方起火，消防隊員立刻佈線救火（記者吳昇儒翻攝）

2017-03-02  21:54

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局今日晚間晚間8時許接獲民眾報案指出，位於七堵山區的大華三路上有燃燒的火光。消防局立刻派遣3分隊前往滅火，趕抵現場時，發現是一輛小貨車起火，立刻將火勢撲滅。調查人員初步判斷，是小貨車後方的電池起火，但詳細起火原因仍待釐清。

消防局百福、七堵分隊趕赴現場時，發現是起火的貨車停放在某休閒農場內，冒出濃煙，立刻佈線將火勢撲滅，所幸現場並無人員傷亡。

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