偷蕉賊割200公斤蕉 人溜留車辯稱去釣魚
2017-03-02 21:21
〔記者陳鳳麗／埔里報導〕橫行南投縣草屯鎮、埔里鎮的林姓偷蕉賊，上月被草屯警方逮到偷割100公斤香蕉，而他1月涉嫌在埔里國6高架橋下偷割200公斤香蕉，被發現而棄蕉、機車逃逸，辯稱是去釣魚，機車輪胎無氣才請人載走，殊不知輪胎是被警方「漏氣」，埔里警方今將他依竊盜罪嫌函送法辦。
56歲的林姓男子，是毒品人口，1、2月在草屯鎮、埔里鎮郊區找尋蕉園下手，上月在草屯鎮平林里偷割4芎合計100公斤的香蕉得手，市價約1萬2000元，草屯警方調閱路口監視器，從小貨車追人，1週後逮到他，將他依竊盜未遂罪嫌函送法辦。
林男也涉嫌偷割埔里鎮愛蘭地區的香蕉，其中數量最大的是1月6日騎機車到國6愛蘭段高架橋下的蕉園，偷割了200公斤。惟來不及運走，蕉農正好來巡園，他跳入山溝逃逸，把機車留在原地，蕉農報案後，埔里警分局愛蘭派出所員警即故意將機車輪胎漏氣，但他隔日不敢現身，多日後才偷運回家。
愛蘭派出所員警今日到其國姓鄉的老家「堵」到人，也發現他偷草屯香蕉使用的小貨車，還有他的機車都在。
林男矢口否認偷竊香蕉未遂，還說當天是去釣魚，因輪胎沒氣才請朋友載走，不知輪胎是被警方動手腳，埔里警方今日將他以竊盜罪嫌移送法辦，並將繼續追查他有否涉及愛蘭地區其他幾件的香蕉竊案。
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