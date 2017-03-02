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「想支持國內長官」 運動狂冒名體育署長設FB粉絲團

2017-03-02  20:52

〔記者陳慰慈／新北報導〕自稱是健身教練的黃姓男子，去年3月以體育署署長何卓飛、副署長王水文、林哲宏、主任秘書王漢忠4人名義，成立臉書粉絲團，體育署發現後報案，黃男被送辦，新北地檢署調查，黃男並無以4人名義PO文或張貼圖片，雖有偽造形式，但實質上難認有生損害於何等4人，不符偽造文書構成要件，今將黃男不起訴。

不起訴處分書指出，黃男以體育署署長何卓飛、副署長王水文、林哲宏、主任秘書王漢忠4人名義，成立臉書粉絲專頁，並在內文自稱「大家好，我是中華民國教育部體育署署長何卓飛，大家再見」、「大家好，我是中華民國教育部體育署副署長王水文，大家再見」、「大家好，我是中華民國教育部體育署副署長林哲宏，大家再見」、「大家好，我是中華民國教育部體育署主任秘書王漢忠，大家再見」，體育署發現後請警方調查釐清，黃男因此依涉犯偽造準私文書罪嫌送辦。

庭訊時，黃男承認架設粉絲團，聲稱因熱愛運動，想支持國內長官，才會架設粉絲專頁，表示很多人都會在網路上以所支持對象名義架設粉絲團，不知這樣觸法。

何卓飛昨卸任退休，而繼任人選尚未出爐，由副署長王水文暫代。

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  • 自稱是健身教練的黃姓男子，去年3月以體育署署長何卓飛（圖）、副署長王水文、林哲宏、主任秘書王漢忠4人名義，成立臉書粉絲團。（資料照，記者林宗偉攝）

    自稱是健身教練的黃姓男子，去年3月以體育署署長何卓飛（圖）、副署長王水文、林哲宏、主任秘書王漢忠4人名義，成立臉書粉絲團。（資料照，記者林宗偉攝）

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相關關鍵字： 偽造文書 臉書 臉書粉絲團 體育署
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