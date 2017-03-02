搞怪毒蟲 吞sim卡、偷美工刀自殘

2017-03-02 21:02

［記者廖淑玲／雲林報導］47歲吳姓毒蟲落網後，不僅趁機吞下電話sim卡，送醫取出後，又趁員警忙於業務檢查時，偷開員警抽屜取出美工刀在脖子上畫了2刀，員警趕緊再將他送醫，所幸只是皮肉傷沒有大礙，終於在今天下午將他依違反毒品危害防制條例移送。

吳姓毒蟲是毒品列管人口，昨天晚上在斗南街頭遊蕩時，因舉止怪異民眾報警，警方盤查時在他身上搜出吸食器及毒品殘渣被帶回警所。

警訊時，吳男先聲稱肚子痛，員警詢問時才指稱吞了電話sim卡，員警檢查時，才發現他的電話sim卡真的不見了，趕緊送他去醫院急診，一照超音波發現真的有卡，緊急替他清腸才處理完再帶回警所。

今天上午警訊時，碰上業務檢查，吳男趁大家繁忙之際，竟打開一名員警抽屜，偷了美工刀在左右兩側脖子各畫一刀，頓時鮮血直流，員警趕緊叫救護車送醫，幸好只是皮肉傷未傷及動脈，包紮後無大礙，下午終於完成偵訊筆錄移送，讓員警徒呼負負。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆