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裸體醉漢襲警 警專實習生嚇抖撥不出電話

女警遭裸下體醉漢拉進房中毆打，一旁警專實習生嚇到手抖叫不了支援。（圖翻攝自壹電視）

2017-03-02  21:16

〔即時新聞／綜合報導〕民眾報案隔壁鄰居一直發生噪音擾民，女警帶警專實習生到場處理，沒想到被1名裸下體的醉漢直接拖進房中毆打，一旁實習看到嚇傻，想聯絡支援警力卻忘記配備無線電，手抖連划3次手機，電話還是撥不出去。

據《壹電視》報導，警方接獲民眾報案，女警到場竟被裸下體醉漢拉進房中，毆打頭部數次，女警急忙叫一旁實習生聯絡支援，沒想到一旁實習生，初次遇到這種場面，嚇的雙手直發抖，只見實習生拿起手機撥電話叫支援，連掛在身上的警察專用無線電都忘了，撥了3次電話都撥不出去，最後還是女警直接命令他「無線電拿起來講」，支援警力才到達並逮捕這名襲警醉漢。

其實警專實習生沒有警察身分，若想幫忙被襲擊的女警，警改會發言人馬在勤表示，這樣的警專生猶如路人甲，只能主張緊急避難、正當防衛，最多只是現行犯人人能逮捕。不過見到這種場面就讓警專生嚇到電話都撥不出去，也令人質疑警察學校的訓練有待加強。

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  • 警專實習生第1次遇到這種離譜行為發生，急忙想撥手機叫支援，卻手抖到電話撥不出去，還忘記身上配備無線電。（圖翻攝自壹電視）

    警專實習生第1次遇到這種離譜行為發生，急忙想撥手機叫支援，卻手抖到電話撥不出去，還忘記身上配備無線電。（圖翻攝自壹電視）

  • 警改會發言人馬在勤表示，警專實習生其實猶如路人甲，只能主張緊急避難、正當防衛，無法幫忙逮捕醉漢。（圖翻攝自壹電視）

    警改會發言人馬在勤表示，警專實習生其實猶如路人甲，只能主張緊急避難、正當防衛，無法幫忙逮捕醉漢。（圖翻攝自壹電視）

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