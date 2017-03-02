深夜出勤單親爸自撞身亡 保全公司竟這樣回應…

2017-03-02 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕中彰快速道路（台74線）北屯路段昨深夜傳出有一名林姓男子在開車上班途中，疑因身體不適不幸自撞橋墩，經送醫搶救後宣告不治，有媒體就林男的工時及投保情形詢問其任職的保全公司，結果得到的回應卻是「一個這麼小的事情，你們搞得這麼複雜」、「工作怎麼會超時，晚上上班時間還可以睡覺」。

保全公司：林男白天在做傳銷

警方調查指出，62歲的林男是在工廠擔任保全，與妻子離異多年的他獨自撫養2名已30多歲、卻分別患有智能障礙與不識字的女兒，他在出門前曾向女兒表示「胸口很悶」，但為了生計還是開車外出上班。林男是在昨深夜要前往工廠上班，在行經北屯二匝道時，突然撞上匝道橋墩。

據《蘋果》報導，針對媒體詢問死者的工時及投保情形時，保全公司的吳姓總經理竟稱「他本身八個小時在工廠上班而己，怎麼會超時，晚上時間還可以睡覺，正常休假都有啦」，至於勞健保的部分，吳姓總經理則說「都有啦，團保都有啦」。之後吳姓總經理甚至一度不耐煩的表示「一個這麼小的事情，你們搞得這麼複雜」，讓現場記者傻眼，不過當現場記者反問時，他則提到，「為什麼你不到他傳銷公司去一下，他白天在做傳銷啊」、等了解事故的狀況之後，「再向你們報告，你們就不要來吵了嘛！」

報導指出，有死者友人今質疑公司並未幫林男投保，台中市勞工局對此指出，死者所屬的保全公司並未幫林男申請保全人員特別工時（每月上班含加班最多288小時），而是用一般行政人員的工時去計算（每週最多40小時，每月最多加班46小時），但除非勞工有異議，不然並不違法。

不過勞工局也指出，因保全工時特殊，依勞基法規定享有「每月最高工時可達240小時，加班最多可達48小時」保障，因此明將派員前往調閱出勤記錄，由於公司是用一般勞工雇用林男，若林男的出勤超出一般勞工的規定就算違法。