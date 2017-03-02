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喝感冒糖漿驗出毒？ 高大成：喝整箱也辦不到

2017-03-02  21:10

〔即時新聞／綜合報導〕國防部清泉崗官兵被驗出一級毒品陽性反應，卻聲稱絕無吸毒，是吃了感冒藥；法醫高大成今（2）日表示，雖然很多感冒糖漿含有鴉片（Opium）成分，但要驗出毒品反應，「整罐整箱這樣喝」，也不見得可以超過200微克的量。

《三立新聞》報導，鴉片需要加工精製才能成為嗎啡、海洛因。高大成今日指出，雖然感冒糖漿含有鴉片成分，但喝感冒糖漿喝到驗出毒品反應，「整罐整箱這樣喝」，也不見得可以超過200微克的量。

高大成表示，驗尿毒品反應是認定超過300微克就是有吸食毒品，通常只要有吸食海洛因，絕對超過300微克，「我認為應該確實他是有吃沒錯，他是有吸食海洛因」。

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  • 法醫高大成今（2）日表示，雖然很多感冒糖漿含有鴉片成分，但要驗出毒品反應，「整罐整箱這樣喝」，也不見得可以超過200微克的量。（資料照，記者蔡淑媛攝）

    法醫高大成今（2）日表示，雖然很多感冒糖漿含有鴉片成分，但要驗出毒品反應，「整罐整箱這樣喝」，也不見得可以超過200微克的量。（資料照，記者蔡淑媛攝）

  • 高大成表示，驗尿毒品反應是認定超過300微克就是有吸食毒品，「我認為應該確實他是有吃沒錯，他是有吸食海洛因」。（圖擷取自三立新聞台）

    高大成表示，驗尿毒品反應是認定超過300微克就是有吸食毒品，「我認為應該確實他是有吃沒錯，他是有吸食海洛因」。（圖擷取自三立新聞台）

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相關關鍵字： 國防部 感冒藥 海洛因 清泉崗毒品案 高大成 鴉片
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