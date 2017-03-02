員工0.41％吸毒？ 法務部澄清：那是收容人啦！
2017-03-02 20:01
〔記者項程鎮／台北報導〕國防部長馮世寬上午在立院報告時，爆料法務部的驗毒尿檢「確陽率」數據是0.41%，法務部為避免外界誤會，晚間發布新聞稿，澄清上述吸毒驗尿陽性數據來自收容人，不是法務部所屬機關員工。
法務部指出，該部根據「特定人員尿液採驗辦法」規定，104年度對收容人和調查局查緝毒品人員驗尿，共有6萬2570人驗尿，採驗次數為17萬8810次，發現調查局緝毒人員都沒陽性反應，但收容人有736人次呈陽性反應，因此尿液中呈陽性比率為0.41%（即736／178810）。
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