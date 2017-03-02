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高市大社到楠梓路程18公里 老翁竟騎了30小時

2017-03-02  20:17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕楠梓警方今表示，高市1名8旬吳姓老翁2月26日上午騎車外出訪友，一路從大社區騎到彌陀區，全長18公里路程，他竟迷路30小時，1名騎士發覺要引領他回家，不料吳翁半路不支倒地，所幸在警方協助下，家人到所接他回家，互相擁抱喜極而泣。

大社區1名82歲吳姓老翁2月26日上午10時從家中騎車外出，原本只是要到附近找友人聊天，沒想到竟然迷失方向，一路騎到彌陀區台17線，因路況不熟逆向行駛，險與1名年輕騎士發生擦撞，騎士見他一臉恍神，又渾身都是泥巴，主動上前關心吳翁，才獲悉吳翁家住大社區，迷路1天1夜，找不到路回家。

由於騎士也是大社人，剛好也要回家，告訴老翁要引領他回家，一路護送他到旗楠路，距離楠梓所約500公尺，沒想到吳翁體力不支，突然人車倒地，路人以為發生車禍報案，警方據報到場，發現他喃喃自語「機車一直騎、一直騎，就是回不了家!」。

警方通知救護人員到場，檢查確認身體無外傷，先將他帶所照料，由於吳翁行動蹣跚，手、臉多處沾有泥濘，所長蔡世聰安撫他的情緒，以毛巾幫他擦拭，並準備熱食供他充飢。

警方通報各所協尋，查出是大社所通報的失蹤人口，經通知家人到所接回，家人見到吳翁平安，激動得喜極而泣，向警方握手道謝。

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  • 吳姓老翁騎車到楠梓區不支昏倒。（記者陳文嬋翻攝）

    吳姓老翁騎車到楠梓區不支昏倒。（記者陳文嬋翻攝）

  • 警方將吳翁帶回所內。（記者陳文嬋翻攝）

    警方將吳翁帶回所內。（記者陳文嬋翻攝）

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