義大利知名跑房車突冒大火 駕駛急逃離脫險

一輛知名跑房車在南市東區路口行駛突然起火燃燒。（記者王俊忠翻攝）

2017-03-02 19:15

〔記者王俊忠／台南報導〕今天傍晚近六點半，南市東區虎尾寮重劃區的裕信與裕敬路口，一輛行駛中的義大利愛快羅密歐紅色跑房車前引擎蓋處突然起火燃燒，駕駛者緊急逃離座艙並報警，消防局派出消防人車前往搶救，幸火勢很快被撲滅，虛驚一場。

消防人員表示，這輛紅色跑房車是義大利知名車廠製造，此車廠出品的運動型跑車是一大特色，當時駕車者把車子開到裕敬、裕信路口時，車前引擎蓋處突然冒煙、接著起火，駕車者趕緊開門逃離並報警，幸無人員傷亡。

消防車到場很快出水撲滅火勢，打開引擎蓋，車頭板金與引擎室內遭嚴重燒燬。但車主決定自行處理，不向消防局通報損失，也不需要火災調查鑑定。