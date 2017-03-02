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毒蟲遭盤查不從 竟拖警上百公尺又撞民車

2017-03-02  21:39

〔記者鄭景議／台北報導〕今日下午3時許，警方接獲線報盤查一名吳姓毒販，就在吳嫌開車行經民生東路5段時，松山分局三民派出所的3名員警上前盤查，吳嫌眼見形跡敗露，竟在警方上前盤查時，直接發動車子試圖逃逸，員警措手不及，遭拖行了數百公尺，吳嫌慌張下直接撞上路旁民車，員警一擁而上將他制伏，帶回警局偵辦。

據了解，員警在路口盤查時，要求吳嫌開車門，並且詢問身分，吳嫌被問了兩句後，害怕之下直接踩油門，員警簡豪均英勇跳上副駕駛座，試圖制止吳嫌，其餘2名員警陳信丞、鄭宗龍則努力想要制止吳嫌關上車門，吳嫌狠心繼續開，陳鄭2員遭甩下後衝上警用機車繼續追緝，簡員則與吳嫌一邊扭打，車子一邊開了200公尺以上，最後車子失控撞上路旁民車，吳嫌才束手就擒。

警方在吳嫌車上的後背包中搜出18小包安非他命，吳嫌眼見無可抵賴，只好坦承持有這些毒品；此次衝突造成簡員脖子挫傷，陳員手指遭車門夾傷，鄭員膝蓋擦傷，所幸都並無大礙；並且在行駛中造成小客車1部、自小客車2部、機車8部毀損，吳嫌所駕駛的紅色自小客車也嚴重損毀。

隨後3人將吳嫌帶回派出所訊問，據悉，30歲的吳嫌有毒品及侵占等前科，目前已承認罪行，對於為躲避警方追緝造成多輛汽機車毀損，還害警方受傷，心中懊悔不已，目前警方將全案依違反毒品防制條例及刑法妨害公務等罪嫌偵辦中。

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  • 吳嫌駕駛的紅色小客車。（記者鄭景議攝）

    吳嫌駕駛的紅色小客車。（記者鄭景議攝）

  • 警方搜出18包安非他命。（記者鄭景議翻攝）

    警方搜出18包安非他命。（記者鄭景議翻攝）

  • 毒蟲衝撞民車現場。（記者鄭景議翻攝）

    毒蟲衝撞民車現場。（記者鄭景議翻攝）

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相關關鍵字： 妨害公務 安非他命 毒品危害防制條例 毒販
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