潭子區大豐路三段民宅火警 疑電線走火

2017-03-02 19:17

〔記者歐素美／台中報導〕潭子區大豐路三段12巷1處民宅3樓鐵皮住宅的頂樓，今天下午4點多突然起火，附近住戶見狀，趕緊通知施姓屋主逃命，幸無人傷亡，但火勢延燒造成緊鄰的4戶牆壁被薰黑，慘遭池魚之殃，消防隊初步研判可能是電線走火，但詳細起火原因有待鑑定。

潭北派出所表示，潭子區大豐路三段12巷為連棟透天鐵皮住宅，今天下午4點多，5號的頂樓突然起火，附近住戶發現，趕緊呼叫施姓屋主逃命，並打119報案，其他住戶也紛紛奪荒而逃。

潭子防消分隊獲報出動人車前往灌救，很快控制及撲滅火勢，經初步清查發現僅施姓住戶住家受損，其他毗鄰的4戶則受到大火薰黑，慘遭池魚之殃，幸無重大財物損失。消防人員初步懷疑是電線走火釀禍，但詳細起火原因有待進一步鑑定調查。