海研五號澎湖沉沒 依業務過失致死提起公訴

2017-03-02 19:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕造價15億元的財團法人國家實驗研究院所屬「海研五號」研究船，103年國慶日因遭遇「黃蜂」颱風引發惡劣海象，在澎湖東方海域「外淺石」觸礁沈沒，導致2人死亡；業經澎湖地檢署偵查終結，依業務過失致死提起公訴。

澎湖地檢署調查指出，海研五號研究船沉沒，造成國立台灣海洋大學領隊許世傑教授、佐理工程師林怡君落海溺水死亡案件，經澎湖地檢署檢察官即時完成相驗後，認定死者係因溺水窒息而死亡。再指派潛水人員潛入已沈沒之「海研五號」內打撈航程記錄器（VDR），並會同各機關拆封與下載電磁紀錄結果，已取得碰撞地點座標，並還原事故發生前後駕駛艙內之完整對話。

又經勘驗潛水人員拍攝「海研五號」之水下現況影像結果，發現船底龍骨附近有破洞多處、螺旋槳葉折斷。另經多次偵訊黃姓船長、林姓大副、二副、三副、探測長、水手與研究團隊資訊、儀器操作等人員後，釐清該次執行研究計畫航程細節、途中遭遇惡劣海象而決定變更航程之前因後果，並查明觸礁當時所處位置與船上人員之處置應變作為。

根據種種跡象顯示澎湖地檢署認定觸礁當時，係因當值大副，未仔細判斷航路上之障礙物，也未適時測定船位、修正航向遠離澎湖外圍海域，船長也未注意監督大副，致未能使「海研五號」沿所劃定航線返回安平，在水深不足的情況下，船底觸礁沈沒致生傷亡，全案偵查終結，依刑法第276條第2項業務過失致人於死罪向法院提起公訴。