IP追出詐欺車手 結果竟是系統異常搞烏龍
2017-03-02 20:39
〔記者陳慰慈／新北報導〕2名遭盜刷信用卡購買遊戲點數的男子，向警方報案遭詐欺集團詐騙，警方追查發現IP位置，均指向曾涉犯詐欺罪遭起訴的胡姓男子，因此將胡男送辦，但新北地檢署調查主因是當時電信業者系統異常所致，今將胡男不起訴。
黃姓男子指控，去年7月發現有人冒他名義，在網路上盜刷他的信用卡，購買4200元遊戲點數；另一名受害者也控訴，詐欺集團成員透過LINE向他詐稱，所持手機涉電話詐欺，需購買遊戲點數進行儲值，手機才不會被停用，他信以為真花錢購買3700元遊戲點數，事後才發現被騙。兩人報警處理，警方調閱儲值流向IP位置，循線找出胡男，依幫助詐欺取財罪嫌將他送辦。
胡男到案後供稱，從未將手機交付其他人，也從未以此做為詐騙工具，並出示SIM卡，且去年7月他已停用該手機，否認是幫助詐欺犯。
檢方函詢電信業者，查出當時IP通聯紀錄均為0，查無資料，而是系統異常所致，加上無其他證據證明其犯嫌，因此今予胡男不起訴處分。
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