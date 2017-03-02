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砰！砰！砰！男子攜毒攔不停 警開3槍逮到他

北投警方開3槍逮到李嫌攜毒。（記者陳恩惠翻攝）

2017-03-02  20:46

［記者陳恩惠／台北報導］有毒品等前科的40歲李姓男子，今天凌晨企圖駕著變造車牌的轎車離家時，遭北市警北投警分局長安派出所巡邏員警察覺有異，上前盤查時，李嫌反而加速逃逸，警方見狀，先對空鳴槍警告，隨即朝李嫌的轎車開槍，正巧打中後輪後攔下，當場從車內起出海洛因、安非他命及FM2等數包毒品，至於毒品來源，以及李嫌是否另涉他案，北投警方仍在調查中。

「砰！砰！砰！」今天凌晨4時10分許，位於北市北投區奇岩重劃區某社區大樓前，暗夜突然傳來三聲槍響，民眾睡夢中驚醒，誤以為是放鞭炮，紛紛探頭查看，才發現有多名警察圍著1名男子及1輛車子正在搜索。

北投警方表示，長安所員警清晨騎車巡邏，在奇岩重劃區某社區，驚見路旁停放的1輛轎車，掛著變造車牌，仔細查證，發現這部轎車已在元月12日失竊，目前正在協尋中。

長安所警員在旁埋伏，直到等李嫌從社區大樓下來，駕車欲離開上前攔查，詎料，李嫌受驚嚇，加緊油門企圖逃離，警員開槍阻止，打中後輪後，李嫌乖乖投降，果然在車內起出部分毒品。

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  • 北投警方開3槍逮到李嫌攜毒。（記者陳恩惠翻攝）

    北投警方開3槍逮到李嫌攜毒。（記者陳恩惠翻攝）

  • 北投警方圍著李嫌搜索。（記者陳恩惠翻攝）

    北投警方圍著李嫌搜索。（記者陳恩惠翻攝）

  • 警方在李嫌的贜車內起出毒品。（記者陳恩惠翻攝）

    警方在李嫌的贜車內起出毒品。（記者陳恩惠翻攝）

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相關關鍵字： 毒品 毒品危害防制條例 開槍
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