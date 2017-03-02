苗縣人手孔蓋傷人 機車騎士要求國賠

2017-03-02 19:45

［記者許展溢／苗栗報導］苗栗縣各鄉鎮「人手孔蓋」偶傳傷人事件，一名20歲王姓男子向縣議員陳光軒投訴，竹南鎮公義路人手孔蓋凸起，害他騎車摔傷，要求申請國賠。陳光軒盼苗縣府實施「人手孔蓋地下化」。苗縣府工務處處長趙清榮說，部分孔蓋因民生需求，有搶修必要，無法全面地下化。

陳光軒說，前往現場勘查，發現人手孔蓋隆起面長約3公尺，隆起高度約7公分高，加上隆起區塊單用肉眼瞬間難察覺，機車族一不注意，就撞上彈飛出去，相當危險。

去年陳光軒建議縣府應主動召集縣內各人手孔蓋相關單位，朝全面地下化施作。趙清榮說，今年1月召集各事業單位商討，部分單位認為，部分孔蓋涉及民生需求，如全面地下化，萬一要搶修，緊急開啟無法及時，恐波及民眾權益。

趙清榮強調，平時各事業單位就應加強巡查、紀錄，如發現有高低不平、破損等狀況，就要馬上改善。

王男發生意外道路管轄單位為交通部公路總局第二區養護工程處苗栗工務段，苗栗工務段說，如有類似情形，會請相關單位改善。