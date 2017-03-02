| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

苗縣人手孔蓋傷人 機車騎士要求國賠

2017-03-02  19:45

［記者許展溢／苗栗報導］苗栗縣各鄉鎮「人手孔蓋」偶傳傷人事件，一名20歲王姓男子向縣議員陳光軒投訴，竹南鎮公義路人手孔蓋凸起，害他騎車摔傷，要求申請國賠。陳光軒盼苗縣府實施「人手孔蓋地下化」。苗縣府工務處處長趙清榮說，部分孔蓋因民生需求，有搶修必要，無法全面地下化。

陳光軒說，前往現場勘查，發現人手孔蓋隆起面長約3公尺，隆起高度約7公分高，加上隆起區塊單用肉眼瞬間難察覺，機車族一不注意，就撞上彈飛出去，相當危險。

去年陳光軒建議縣府應主動召集縣內各人手孔蓋相關單位，朝全面地下化施作。趙清榮說，今年1月召集各事業單位商討，部分單位認為，部分孔蓋涉及民生需求，如全面地下化，萬一要搶修，緊急開啟無法及時，恐波及民眾權益。

趙清榮強調，平時各事業單位就應加強巡查、紀錄，如發現有高低不平、破損等狀況，就要馬上改善。

王男發生意外道路管轄單位為交通部公路總局第二區養護工程處苗栗工務段，苗栗工務段說，如有類似情形，會請相關單位改善。

廣告
  • 苗縣議員陳光軒盼苗縣府全面實施人手孔蓋地下化。（記者許展溢翻攝）

    苗縣議員陳光軒盼苗縣府全面實施人手孔蓋地下化。（記者許展溢翻攝）

  • 陳光軒表示，前往現場測量發現隆起高度約7公分高。（記者許展溢翻攝）

    陳光軒表示，前往現場測量發現隆起高度約7公分高。（記者許展溢翻攝）

  • 陳光軒說，人手孔蓋凸出，機車族一不注意，就會撞上彈飛出去。（記者許展溢翻攝）

    陳光軒說，人手孔蓋凸出，機車族一不注意，就會撞上彈飛出去。（記者許展溢翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人孔蓋 人手孔蓋 國賠 手孔蓋 機車 陳光軒
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：苗縣人手孔蓋傷人 機車騎士要求國賠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.