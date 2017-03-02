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毒品塞胸罩小褲褲 女毒蟲「前凸後翹」遭識破

2017-03-02  19:51

〔記者徐聖倫／新北報導〕瞎！今下午32歲孫姓男子與36歲女友林姓女子違停在新北市珠和區景新街、安和路口，警方上前攔查，孫某以眼神示意林女，林女便將身上所有毒品藏在胸罩、內褲裡，自以為天衣無縫的兩人殊不知全部看在員警眼裡，遭員警斥「藏咧！演哪一齣？拿出來拿出來！」遂搜出安非他命249克、大麻11克、K他命194克、搖頭丸66顆大量毒品。

警方說，當時林女把自己胸口、臀部塞得滿滿，警方打趣說「哪有人前凸後翹的這麼誇張，看就知道有問題！」孫某、林女向警供稱，這些毒品是朋友拿來抵賭債，全部是自己要吃的沒有要賣，警斥「胡扯！」訊後，警方依毒品罪嫌將這對毒鴛鴦移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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  • 遭逮的林姓女毒蟲長相清秀。（記者徐聖倫翻攝）

    遭逮的林姓女毒蟲長相清秀。（記者徐聖倫翻攝）

  • 孫某、林女這對毒鴛鴦遭警方移送法辦。（記者徐聖倫攝）

    孫某、林女這對毒鴛鴦遭警方移送法辦。（記者徐聖倫攝）

  • 警方起獲大量毒品。（記者徐聖倫翻攝）

    警方起獲大量毒品。（記者徐聖倫翻攝）

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相關關鍵字： 奶罩 毒品 毒品危害防制條例
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