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運鈔車與大貨車擦撞 兩人受傷送醫

2017-03-02  19:38

〔記者王錦義／花蓮報導〕省道台11線22.5公里處，花蓮縣壽豐鄉水璉路段今天下午5點多發生運鈔車與大貨車擦撞意外，兩名運鈔車保全被夾在車內受傷，花蓮縣消防局出動救護人員前往救援，目前已將兩人救出送醫，初步沒有生命危險；而保全公司也立即派保全人員前往看守運鈔車輛，並無財物遺失的狀況，而詳細的車禍原因，吉安警方目前調查當中。

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  • 省道台11線22.5公里處，花蓮縣壽豐鄉水璉路段今天下午5點多發生運鈔車與大貨車擦撞意外。（記者王錦義翻攝）

    省道台11線22.5公里處，花蓮縣壽豐鄉水璉路段今天下午5點多發生運鈔車與大貨車擦撞意外。（記者王錦義翻攝）

  • 保全公司馬上派人保護車輛。（記者王錦義翻攝）

    保全公司馬上派人保護車輛。（記者王錦義翻攝）

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