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醉警罵同僚三字經 警局大鬧嗆「都是自己人」

2017-03-02  19:39

〔記者陳慰慈／新北報導〕45歲的陳姓員警，今年2月凌晨在新北市板橋區搭乘計程車返家，卻因酒醉醉倒在計程車後座，運將叫不醒他，只好報警處理，不料巡邏員警前往現場處理時，反被陳姓員警飆罵三字經，帶回警局後，陳男還鬧事嗆聲說：「都是自己人。」新北地檢署今依妨害公務罪嫌將他起訴，並向法院聲請簡易判決。

庭訊時，陳男抱怨，之前他曾發生過類似事件，也是板橋分局處理，認為板橋分局就是對他不爽，檢方依據現場蒐證錄影光碟，認定其犯嫌，將他起訴。

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  • 新北地檢署偵查大樓。（記者陳慰慈攝）

    新北地檢署偵查大樓。（記者陳慰慈攝）

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相關關鍵字： 妨害公務 妨害公務罪 警員
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