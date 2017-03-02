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救援畫面曝光！ 男子刀插左胸送醫

2017-03-02  19:38

［記者陳恩惠／台北報導］北市32歲張姓男子，今天中午12時在北市仰德大道一段、離士林警分局芝山岩派出所旁距離50公尺的租屋處，前往庭院曬衣時，意外發現疑似小偷的年輕男子，雙方發生扭打，歹徒突然持預藏水果刀攻擊，刀插入張男左胸後逃離，張男哀叫呼救，屋內女友聽見衝出，一邊拔出水果刀，一邊打119求救，5、6名警方與消防局救護人員據報，將張男一路抬下階梯送醫，所幸張男送醫後，緊急開刀後暫無大礙。

警方調查，案發當地位處芝山岩派出所正後方半山處，張男因故休假在家，與女友及女友母親聊完天後，到外面私有庭院欲曬衣服，走到洗衣機旁時，驚見一身黑衣黑褲且戴毛線帽的年輕男子躲藏，上前質問，雙雙發生扭打，張男突然遇刺，左胸中刀倒地，歹徒趁機翻牆逃逸。

在屋內的張男女友及女友母親聽到求救聲，紛紛出門查看，驚見張男摀著胸口，上頭插著一把刀，嚇得趕緊將水果刀抽出，沒想到血越流越多，趕緊報案求救。張男送醫後發現有氣胸現象，緊急開刀後無礙；警方已將15公分長水果刀送鑑識中心查驗指紋及生物跡證。

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  • 5、6名警方和消防局救護人員抬著受傷的張男送醫，張男女友急著跟在後頭。（記者陳恩惠翻攝）

    5、6名警方和消防局救護人員抬著受傷的張男送醫，張男女友急著跟在後頭。（記者陳恩惠翻攝）

  • 5、6名警方和消防局人員抬著受傷的張男送醫，張男女友急著跟在後頭。（記者陳恩惠翻攝）

    5、6名警方和消防局人員抬著受傷的張男送醫，張男女友急著跟在後頭。（記者陳恩惠翻攝）

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