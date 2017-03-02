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明開「土豪哥」羈押庭 北院：即使不押、不保證返家

2017-03-02  18:23

〔記者溫于德／台北報導〕涉及W飯店命案的「土豪哥」朱家龍，上月22日被依涉犯《藥事法》轉讓偽藥、禁藥致死等罪嫌，遭量處12年有期徒刑；台北地院稍早表示，將就朱男涉及《藥事法》部分開羈押庭，於明天下午2時整開庭，「但即使法官審理後認為無羈押必要，仍須視被告戒治情況，一旦有施用情形，仍須返回新店戒治所。」

北檢偵辦W Hotel命案時，發現「土豪哥」等人不僅涉嫌吸毒，還提供10種混摻毒品的軟糖、梅片等物予在場人士食用，為追查毒品來源，檢方曾於起訴當日提訊朱家龍釐清案情；北院稍早則決定明天下午召開羈押庭。

至於同案在押的2名藥頭江哲瑋、張子奕，北院起訴當日認定江僅認轉讓、張則否認轉讓與販賣，均為吐實，認定兩人有販毒行為，且有串證、滅證之餘，當庭裁定還押看守所，並禁止接見。

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  • 北檢偵辦W Hotel命案時，發現「土豪哥」（綠衣者）等人不僅涉嫌吸毒，還提供10種混摻毒品的軟糖、梅片等物予在場人士食用。（資料照，記者王藝菘攝）

    北檢偵辦W Hotel命案時，發現「土豪哥」（綠衣者）等人不僅涉嫌吸毒，還提供10種混摻毒品的軟糖、梅片等物予在場人士食用。（資料照，記者王藝菘攝）

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相關關鍵字： W Hotel W飯店 土豪哥 毒品 毒品危害防制條例 羈押庭
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