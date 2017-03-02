男子冒充瓦城泰統副理 向求職者詐財

2017-03-02 20:33

〔記者王定傳／新北報導〕丁姓男子假冒瓦城泰統股份有限公司副理，偽造任職同意書等文書，再以獲錄取要繳交制服費、繳電腦證照培訓費用等理由，向許姓女求職者詐得9萬餘元，又裝台灣大哥大副理，向網咖劉姓員工及陳姓友人詐得5萬餘元，事後劉男舉發，他還傳訊恐嚇對方，新北地院依偽造私文書等罪判他10月徒刑。

判決書指出，丁男向許女謊稱自己是瓦城公司的副理，從103年10月起，陸續以參加烹調技術士技能檢定要借款、許女已獲錄取要繳交制服費、繳電腦證照培訓費用、繳出國考察費用等理由，再製造假的「任職同意書」等文書，向許女騙得9萬餘元。

前年間，丁男又換一個身分，裝成台灣大哥大副理，見到在網咖工作的劉姓男子有意換工作，偽造台灣大哥大的印文等，以「錄取台灣大哥大客服人員，須繳交康樂活動員工基金、可幫忙介紹公司內部女性同仁，要介紹費用」等理由詐財。

前年6月間，丁男偽造「台灣大哥大錄取通知書及職務說明」等文書，以「已錄取需申辦公司手機門號」等理由詐騙陳姓友人，丁男的行為被劉男舉發，竟還傳訊恐嚇：「要找黑道對你不利！」