接獲家長「告別簡訊」 勇師衝學生家救人
2017-03-02 20:18
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［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣北昌國小專任輔導老師賴彥良，今天下午接獲二年級導師轉傳來的家長「告別簡訊」後，趕在萬安演習人車管制前，衝到學生家與疑似燒炭的家長懇談，更與警消協助滅掉剩餘炭火，成功打消家長輕生念頭、化解危機。
「教職十年最大震撼！」賴彥良說，今天下午導師唐薇芳接到班上某家長傳來的「告別簡訊」後，學校立刻啟動緊急措施，第一時間除報警外，一行人也趕到學生家中，一破門就聞到滿房子炭味，父親眼見大批人馬闖入，更情緒激動地準備割腕，不讓任何人靠近。
他說，由於當時情況緊急，只好先讓警消暫時待在門外，獨自入屋與家長談了半個多小時後，才讓他卸下心防，打消輕生念頭；懇談當下內心雖猶豫自身安危，但為了救人，還是選擇進屋，盼欲輕生的父親能夠接受他的輔導建議。
賴彥良說，人要做出這般激烈行為，一定是走投無路，才會被逼到困境中，他以同理心面對家長對生活的無奈，讓他能夠順利訴苦，解除心中正面臨的壓力及情緒，現階段孩子的心理，一定也承受極大痛苦，學校會依狀況給予輔導，陪伴孩子度過難關。
校長孫承偉表示，燒炭家長向輔導老師稱「自從老婆離開後，沒有能力照顧孩子，覺得相當沮喪，才會有了輕生念頭！」校方過去就將此家庭列入高風險家庭，隨時由輔導老師進行陪伴，還好今天導師即時發現，家長又願意聽取建議，才能阻止一件憾事發生，目前小孩已先交由社工暫時安置，後續將評估整體狀況再做處理。
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