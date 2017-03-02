騎車「雷殘」害死女友 男未保持車距遭起訴

2017-03-02 17:32

［記者黃捷／台北報導］周姓男子去年騎機車載著印尼籍衣姓女友，因未保持安全車距，閃避前車不慎「雷殘」，2人倒地後，衣女當場遭陳姓男子駕駛的大型拖吊車輾爆頭，當場死亡，陳男事後被依業務過失致死罪嫌移送，但士林地檢署認定陳男無過失，處分不起訴，而是依過失致死罪起訴周男。

檢警調查，周男（39歲）去年11月25日一早騎車載著衣女出遊，行經新北市八里區龍米路一段30巷口前，因前方另輛機車減速靠右，周男急煞車閃避，雙方未發生碰撞，但他不慎摔車，衣女倒地後遭同向車道的拖吊車右後輪輾過頭部死亡。

處分書指出，陳男當時並無變換車道，本來就是直行車，也沒有超車行為，且周男在與他並行時摔車，他無預見可能性，而前方機車騎士是因行經路口時減速，並無不妥，認定2人罪嫌不足，不予起訴。

但檢察官認為，周男當時車速約50公里，卻未與前車保持安全車距，才會在前車減速時煞車不及，摔車導致衣女身亡，周男也對車禍鑑定結果沒有意見，因此認定他有過失，將他起訴。