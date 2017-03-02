超恐怖男友不甘分手 火燒住家學校判5年10月
2017-03-02 17:35
〔記者王定傳／新北報導〕26歲許姓男子不甘與高姓少女分手，前年間跑到高女住處一樓，拿汽油縱火，造成樓梯間內腳踏車、機車、抽水馬達等物燒毀，隔天又到學校找高女，被教官擋下後，竟拿上衣沾汽油包裹爆竹，引燃後丟入校內，新北地院依公共危險等罪，判刑5年10月，可上訴。
判決書指出，前年9月18日中午12時許，許姓男子騎車跑到當時17歲高女住處的1樓，在樓梯間潑灑汽油後，以打火機引燃，造成腳踏車、機車、電表、電燈、抽水馬達及管線等物燒壞，所幸消防人員趕到撲滅，沒有釀成傷亡。
隔天上午，許男先到加油站買汽油，分裝到塑膠牛奶罐、玻璃酒瓶內，並以手套塞住玻璃酒瓶口，出現在高女學校，教官發現他行跡可疑，上前攔查詢問，許男悻悻然離去，走到圍牆外，拿著上衣沾汽油再包裹爆竹，以打火機點燃爆竹引信後，丟入校內車棚與機械大樓間車道上。
許男又取出背包內自製的汽油彈，引燃時，封口上的手套掉落，但他仍將裝有汽油的玻璃瓶丟入校內；許男雖否認犯行，但合議庭不採信，斥責許的行為危害公安，殊不足取，應予非難，且犯後飾詞卸責，沒有悔意，依公共危險罪及恐嚇公眾罪判刑。
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