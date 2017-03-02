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新法上路扣財產 新北首例強勢向詐騙宣戰

2017-03-02  17:13

〔記者徐聖倫／新北報導〕被詐騙不再是石沉大海！在去年6月22日修訂、7月1日實施的刑法第38條第3項規定，若犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，無正當理由提供或取得供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，自得沒收。而新北市警方日前也以男子周東明詐騙一案聲請扣押市值2000萬元土地，向詐騙集團正式宣戰！

中和警分局偵查隊副隊長陳怡龍解釋，其實不論是詐欺，抑或是其他罪名，只要是犯罪嫌疑人從被害人身上以「偷拐搶騙」任何方式所獲贓款，警方都能夠主動為被害人向檢方對犯罪嫌疑人的財產聲請扣押，以保被害人權益。而不只是犯嫌名下動產或不動產，只要是確定由被害人損失的金錢所購得的品項皆可扣押。

陳怡龍呼籲，網路資訊發達，求職廣告也從平面發展至網路平台，現今網路求才廣告多樣化，求職民眾應徵若遇要求提供金融帳戶、提款卡就要小心有詐。另求才廣告中也以「幫公司領款」或「代收債務」等名目招攬，而實際工作後才知是擔任領款車手，同樣也觸詐欺罪，且所提領款項將列為犯罪所得，屆時名下財產也可能聲請扣押，作為保全追徵犯罪所得之必要，得不償失，民眾不得不慎。

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  • 詐騙車手周東明遭扣押名下2000萬元土地為新北首例。（記者徐聖倫翻攝）

    詐騙車手周東明遭扣押名下2000萬元土地為新北首例。（記者徐聖倫翻攝）

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