台中大雅區鐵皮工地 男子從2樓鋼架墜落命危

2017-03-02 16:55

〔記者歐素美／台中報導〕大雅區神林路一處鐵皮工地今天下午發生工人墜落意外，阮姓越南籍勞工疑要爬上2樓鋼架施工，不慎跌落，其他員工聽到巨大的墜落聲趕往查看，發現阮男躺在地上，趕緊為其CPR，並打119求救，大雅消防分隊獲報趕到現場，趕緊將阮男送往清泉醫院急救。

消防人員表示，阮男墜落後無呼吸心跳，經現場人員報案後，消防人員立即透過線上指導現場人員先行CPR急救，救護人員到場後再給予CPR處置，並轉送大雅清泉醫院，同時依職災案件通報通知警察到場處理，到院時阮男已恢復呼吸心跳。

清泉醫院表示，阮男（38歲）到院時昏迷指數只有3，疑頭部重創，目前已轉送梧棲童綜合醫院。

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