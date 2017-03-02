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台中大雅區鐵皮工地 男子從2樓鋼架墜落命危
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台中大雅區鐵皮工地 男子從2樓鋼架墜落命危

2017-03-02  16:55

〔記者歐素美／台中報導〕大雅區神林路一處鐵皮工地今天下午發生工人墜落意外，阮姓越南籍勞工疑要爬上2樓鋼架施工，不慎跌落，其他員工聽到巨大的墜落聲趕往查看，發現阮男躺在地上，趕緊為其CPR，並打119求救，大雅消防分隊獲報趕到現場，趕緊將阮男送往清泉醫院急救。

消防人員表示，阮男墜落後無呼吸心跳，經現場人員報案後，消防人員立即透過線上指導現場人員先行CPR急救，救護人員到場後再給予CPR處置，並轉送大雅清泉醫院，同時依職災案件通報通知警察到場處理，到院時阮男已恢復呼吸心跳。

清泉醫院表示，阮男（38歲）到院時昏迷指數只有3，疑頭部重創，目前已轉送梧棲童綜合醫院。

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  • 阮男墜落工地，一度沒有呼吸心跳，現場人員見狀趕緊給予CPR急救。（記者歐素美翻攝）

    阮男墜落工地，一度沒有呼吸心跳，現場人員見狀趕緊給予CPR急救。（記者歐素美翻攝）

  • 越南籍阮姓男子疑從2樓鋼架上跌落地面。（記者歐素美翻攝）

    越南籍阮姓男子疑從2樓鋼架上跌落地面。（記者歐素美翻攝）

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