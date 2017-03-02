失智老婦迷途 只記得家住「古亭庄」

警方助周姓老婦返家。（記者王冠仁翻攝）

2017-03-02 17:04

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市萬華分局東園街派出所警員陳弘哲，日前在所內值班時，遇到民眾攙扶一名失智老婦上派出所求助。

周姓老婦告訴警方，「我要去『古亭庄』卻迷路」，警方聽聞「古亭庄」是舊地名，老婦卻說不出詳細的地址或家人連絡電話。正當員警苦惱之際，老婦脫口說出自己的姓名，員警立即以她的名字查找，逐一過濾多筆資料，終於查到住處。

警方說，事後查出老婦與兒子住在台北市中正區汀州路，該地早期就是「古亭庄」。她兒子事後趕到派出所將母親帶回，並說平常都由他照顧母親，但母親年事已高又出現失智狀況，有時會趁家人不注意溜出門，「還好有警察幫忙找人」。

警方呼籲，民眾家中若有失智長者，應在長者身上配戴名牌、愛心手環，並載明聯絡方式等重要資訊，以防長輩迷途。