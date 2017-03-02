| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中大雅區鐵皮工地 男子從2樓鋼架墜落命危
 首頁 > 社會

柑仔店賣菸給少年 老闆娘最重罰5萬元

基隆市一間柑仔店賣菸給少年，遭少年阿姨舉發，恐挨罰至少5萬元罰鍰。（記者林嘉東翻攝）

2017-03-02  16:46

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市一間柑仔店劉姓老闆娘賣菸給少年，引發家人不滿，報警揭發，劉婦喊冤：「少年說要幫爸爸買菸」。警方指出，劉婦賣菸給陳姓少年屬實，違反菸害防制法明確，最重恐被裁罰5萬元。

基隆市警局一分局忠二路派出所警員石達玄，上個月28日下午1時接獲獲民眾報案稱，基隆市成功一路113巷內柑仔店，賣菸給未成年少年。

石員到達後，發現雜貨店劉姓老闆娘正與一名婦人在爭執。婦人不滿老闆娘為了賺錢，賣菸給還在念國三的15歲姪兒，戕害少年身心。

劉婦喊冤稱，少年購菸時說是幫父親買菸，她一時不察，才把香菸賣給少年。

警方調查認為，劉姓老闆娘違反菸害防制法第13條「任何人不得供應煙品給未滿18歲者」，將劉婦依違反菸害防制法函送基隆市政府衛生局裁罰。

警方指出，劉婦賣菸給陳姓少年，違反菸害防制法，最重會被罰5萬元

廣告
  • 基隆市一間柑仔店賣菸給少年，遭少年阿姨舉發，恐挨罰至少5萬元罰鍰。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市一間柑仔店賣菸給少年，遭少年阿姨舉發，恐挨罰至少5萬元罰鍰。（記者林嘉東翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 少年 柑仔店 菸害防制法 買菸
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：柑仔店賣菸給少年 老闆娘最重罰5萬元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.