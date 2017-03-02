柑仔店賣菸給少年 老闆娘最重罰5萬元

基隆市一間柑仔店賣菸給少年，遭少年阿姨舉發，恐挨罰至少5萬元罰鍰。（記者林嘉東翻攝）

2017-03-02 16:46

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市一間柑仔店劉姓老闆娘賣菸給少年，引發家人不滿，報警揭發，劉婦喊冤：「少年說要幫爸爸買菸」。警方指出，劉婦賣菸給陳姓少年屬實，違反菸害防制法明確，最重恐被裁罰5萬元。

基隆市警局一分局忠二路派出所警員石達玄，上個月28日下午1時接獲獲民眾報案稱，基隆市成功一路113巷內柑仔店，賣菸給未成年少年。

石員到達後，發現雜貨店劉姓老闆娘正與一名婦人在爭執。婦人不滿老闆娘為了賺錢，賣菸給還在念國三的15歲姪兒，戕害少年身心。

劉婦喊冤稱，少年購菸時說是幫父親買菸，她一時不察，才把香菸賣給少年。

警方調查認為，劉姓老闆娘違反菸害防制法第13條「任何人不得供應煙品給未滿18歲者」，將劉婦依違反菸害防制法函送基隆市政府衛生局裁罰。

警方指出，劉婦賣菸給陳姓少年，違反菸害防制法，最重會被罰5萬元