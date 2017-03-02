留日學生妹掉皮夾 警問遍西門町找到她
2017-03-02 16:46
〔記者王冠仁／台北報導〕李姓計程車司機日前在車上撿到一只皮夾並送交台北市萬華分局康定路派出所，李姓司機聲稱他當天下午曾經載一名女乘客在中華路附近下車。
警方調閱監視器畫面查找，發現該女客的身影走入中華路附近巷弄。警方再根據皮夾內的一張日本留學證明卡，研判失主應該是外籍旅客，於是逐一致電中華路週邊的飯店，詢問是否有女性外國旅客遺失皮夾。
經警方抽絲剝繭，終於在某間飯店找到疑似弄丟皮夾的旅客，並請飯店人員聯絡該名中國籍闕姓女旅客前來派出所認領，在確認皮夾確為闕姓旅客所有，順利將皮夾物歸原主。
闕女告訴警方，她在日本留學，放假期間與朋友相約至台灣自助旅行，下飛機後從松山機場坐計程車到飯店，準備先放行李再出門遊玩，卻不慎將皮夾遺留在計程車上，原本以為遺失的皮包再也找不回來，沒想到竟能失而復得。
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