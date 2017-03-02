日男按摩掉皮包 警靠滑雪證找回失主

2017-03-02 16:30

〔記者鄭景議／台北報導〕日前一名日籍男子來台遊玩，卻在八德路3段上足體按摩店不慎遺失，民眾尋獲後通報警方，但要找到失主卻讓員警傷透腦筋，因為皮夾內不但有現金，還有日籍男子證件，員警擔心日男旅遊會造成困擾，更是心急，所幸最後在皮夾內的滑雪證上發現有國外電話號碼，才靠著日本交流協會撥打電話聯繫到男子。

松山分局的警員楊孟叡擔服值班勤務時，接獲民眾拾獲皮夾案件，楊員將內部財物仔細清點後，羅列受理時，發現皮夾內有許多現金，並有日籍男子的證件，當下認若無法立即發還，待當事人出境後，日後再欲做發還會有困難；假若當事人還在臺灣旅遊，遺失皮夾定會造成諸多困擾，便決心設法發還失主。

楊員利用勤務空檔前往日本交流協會，請日交協會人員幫忙，協會人員表示能協助寄送日本地址做發還工作；但楊員仍擔心當事人會有立即性需求，於是表示受理時有看到皮夾內滑雪證上有國外電話號碼，請協會人員嘗試以電話聯繫。

協會人員撥通電話後與當事人取得聯繫，當事人大感驚訝，說自己現在包車在九份遊玩，檢查自己背包內果然發現皮包不見，便表示自己現在要坐計程車到派出所領取。果然在晚間，當事人便坐計程車抵達派出所，楊員與其共同清點皮夾後未發現金錢及物品短少，並藉由包車之駕駛協助翻譯作發還工作。

當事日男表示對臺灣人拾金不昧的精神大感欽佩，並對楊員能主動向交流協會尋求協助在短時間內聯繫，覺得十分感動。臨走前也特別留下與楊員拍照留念。