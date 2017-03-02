涉嫌製造假車禍挨告 派出所所長稱在「辦案」
2017-03-02 16:32
〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市得和派出所前吳姓所長，去年7月深夜開車至中和烘爐地，與阮姓車主發生碰撞，前往處理車禍的員警，事後調閱監視器發現兩車並無碰撞，且兩人互相認識，懷疑兩人涉嫌製造假車禍想申請保險金，於是透過督察系統檢舉，兩人涉犯使公務員登載不實罪，但新北地檢署調查認為，兩車保險桿處皆有擦痕，兩人誤認因會車發生擦撞報案不無可能，加上交通事故需經員警實質審核才成立，不符偽造文書構成要件，因此今將兩人不起訴。據了解，案發後吳男已調離現職。
去年7月9日晚間23時55分，吳男開著丈母娘的車到烘爐地拜拜，聲稱下山時不小心和阮男駕駛的賓士車發生碰撞，兩人因此報案，員警接獲通報前往處理，開立報案三聯單，但事後調閱監視器，卻發現兩輛車並無擦撞，事後員警訊問阮男，阮男供稱吳男說有撞到所以報案，不太清楚當時狀況，願繳回三聯單，而吳男則私下出示身分，告訴承辦員警，他是在「辦案」，為了想知道對方身分才報案，但員警發現兩人互相認識，懷疑想藉此要詐領保險金，因此舉報兩人涉嫌使公務員登載不實。
檢方開庭時，吳男改口表示，與阮男相約到烘爐地拜拜，但發現自己走錯路，迴轉時不慎與阮男車發生擦撞，因開的是岳母的車，不清楚該車的保險狀況，所以想說還事先報案有紀錄比較好。他解釋，因當時員警看監視器畫面說無擦撞，要把他依使公務員登載不實移送法辦，他情急之下才說謊稱是「辦案需要」，他當下誤判有擦撞才報案；阮男也說，兩人碰撞後下車查看，發現保險桿有明顯擦痕，當下兩人都認為應報案處理。
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