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台中大雅區鐵皮工地 男子從2樓鋼架墜落命危
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持毒刺青男拔腿狂奔 跑不過全馬警

腳背有明顯刺青的李嫌跑不到2百公尺終究不敵被逮。（記者許國楨翻攝）

2017-03-02  16:13

〔記者許國楨／台中報導〕李姓毒蟲前晚在車上與藥頭進行交易後下車，因雙腳腳背都有明顯刺青加上形跡可疑，馬上引起正在附近執勤的第五分局警員黃正佑注意攔查，李嫌因心虛立即拔腿狂奔逃竄，未料遇到曾參加多場馬拉松賽事的黃員，跑不到2百公尺就被追上逮捕，當場起出毒品人贓俱獲。

台中市第五分局文昌派出所警員黃正佑，前晚在文心路上某銀行附近執行便衣守望勤務，就近觀察是否有疑似車手進出ATM提領贓款時，發現26歲的李嫌下車後四處張望，神色異常，且穿著夾腳拖的雙腳腳背都有明顯刺青，黃員直覺可疑上前準備表明身分盤查。

未料李嫌只聽到黃員喊「喂！」立即心虛拔腿狂奔，原以為可以跑贏大他10多歲的員警，未料竟遇到曾參加國內大雪山、石岡馬、葫蘆墩等多項馬拉松賽事的黃員，跑不到2百公尺終究不敵被逮，當場在其身上起出重10多公克的K毒。

李嫌供稱，住在銀行附近的大樓，當時剛在車內向藥頭購毒後下車，未料竟會遇到跑馬拉松的便衣警察，跑都跑不掉，實在有夠衰，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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  • 警方在他身上起出K毒。（記者許國楨翻攝）

    警方在他身上起出K毒。（記者許國楨翻攝）

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相關關鍵字： 全馬 毒品 毒品危害防制條例
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