闖紅燈害機車摔倒 逃逸辯稱「這時代好人做不得」

2017-03-02 16:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市洪姓男子開貨車行經台中市清水區一處路口時闖紅燈，害得一名機車騎士緊急煞車摔倒，他卻逕自揚長而去，事後卻辯稱他沒有下車的原因，是「這個時代好人當不得」，台中地院一審依肇事逃逸罪判處徒刑7月，他不服判決上訴，台中高分院二審認為，洪男已賠償對方醫藥費，雙方也沒有實際碰撞，雖維持一審判決，但宣告緩刑2年，條件是要支付公庫3萬元。

判決書指出，洪男2015年9月22日晚間駕駛小貨車，於中市清水區高美路與五權東路、中山路的路口時闖紅燈，騎機車的楊姓男子急避車而摔倒輕傷，他卻逕自離去，警察找他時，他認為楊男摔車與他無關，還辯稱不下車查看對方傷勢，是「這個時代好人當不得」，意指他並非肇事逃逸，他只是不想當好人救助楊男罷了。

法院審理時，他承認有見到楊男緊急煞車跌倒，他沒有下車，也未叫救護車，就繼續開車離開，台中地院一審依肇事逃逸罪判處7月徒刑，他不服上訴，還在台中高分院二審時改口說，他在案發地附近遇到一名眼鏡行的老闆，他曾委託老闆呼叫救護車，不過，這名老闆是誰？卻又語焉不詳，台中高分院無從傳喚當證人，也無法調查真偽。

不過，台中高分院也考量到，洪男不是直接撞倒楊男，楊男傷勢不重，也已經賠償對方醫藥費，雖維持一審的7月量刑，但給予宣告緩刑2年，條件是支付公庫3萬元，可再上訴。