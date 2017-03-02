疑機艙起火 旗津遊輪維修冒煙

宏都拉斯籍遊輪起火冒煙。（記者黃旭磊翻攝）

2017-03-02 16:06

〔記者黃旭磊／高雄報導〕旗津區1家民營造船廠泊區，今天下午3點許發生火警，高雄港消及港警總隊派員滅火並疏散民眾，火勢不到半小時撲滅，幸無人受困。

高雄港消指出，這艘無動力遊輪停於泊區，初判為主機機艙起火，起火原因待查。廠方表示，海上中古船起火，幸未造成人員受困或送醫。

高雄港警總隊及港務分公司表示，起火地點為聯興造船廠前海域，船隻為宏都拉斯籍、4400噸遊輪「Luck Grow 888」，船長100米，可能是來台維修保養，起火原因待查。